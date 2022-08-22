Özge Ulusoy bakın nereye yatırım yapıyor!

Bir markanın katalog çekimi sonrasında basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü manken Özge Ulusoy, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Ünlü güzel, 'Birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusu karşısında yatırım yaptığı sektörü açıkladı.
Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:39Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:29
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Özge Ulusoy, kendisinden ilham alınarak hazırlanan bir firmanın 2023 kış koleksiyonunun katalog çekimleri için Kadıköy'deki 152 yıllık mermer köşkte objektif karşısına geçti.