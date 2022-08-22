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Özge Ulusoy bakın nereye yatırım yapıyor!

Bir markanın katalog çekimi sonrasında basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü manken Özge Ulusoy, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Ünlü güzel, 'Birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusu karşısında yatırım yaptığı sektörü açıkladı.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:39 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:29
Özge Ulusoy bakın nereye yatırım yapıyor!

Özge Ulusoy, kendisinden ilham alınarak hazırlanan bir firmanın 2023 kış koleksiyonunun katalog çekimleri için Kadıköy'deki 152 yıllık mermer köşkte objektif karşısına geçti.

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Özge Ulusoy bakın nereye yatırım yapıyor!

İş insanı Faruk Çolakoğlu ile mutlu birlikteliği olan Özge Ulusoy, çekimler sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koleksiyon hakkında "Benden esinlenerek hazırlanmış. Çok beğendim" dedi.

Özge Ulusoy bakın nereye yatırım yapıyor!

Posta'nın haberine göre; Bir muhabirin sorduğu "birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna yanıt veren Ulusoy, "Ben genelde kazancımı emlağa yatırıyorum.

Özge Ulusoy bakın nereye yatırım yapıyor!

Anne ve babam beni yönlendiriyor. Şimdi kendime doğum günü hediyesi olarak evi tadilat yaptırıyorum." ifadelerini kullandı.

Özge Ulusoy bakın nereye yatırım yapıyor!

Eski bir köşkte gerçekleşen çekimler üzerine Ulusoy'a, "Hangi devirde yaşamak isterdiniz?" sorusu yöneltildi.

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