Özge Ulusoy bakın nereye yatırım yapıyor!

Özge Ulusoy bakın nereye yatırım yapıyor!

Bir markanın katalog çekimi sonrasında basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü manken Özge Ulusoy, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Ünlü güzel, 'Birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusu karşısında yatırım yaptığı sektörü açıkladı.