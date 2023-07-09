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Haberler Galeri Özkan Uğur'un cenaze programı belli oldu!

Özkan Uğur'un cenaze programı belli oldu!

Lenf kanseri ile mücadele eden MFÖ grubunun sevilen solistlerinden Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Uğur'un vefafı sanat dünyasını yasa boğarken pek çok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Nevi şahsına münhasır kişiliği, sempatikliği ve canlı performanslardaki hareketliliğiyle oldukça renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2023 Pazar 10:35 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2023 Pazar 10:58

Özkan Uğur’un cenaze programı belli oldu!

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecek.

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Özkan Uğur’un cenaze programı belli oldu!

Özkan Uğur'un naaşı 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi. Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.

Özkan Uğur’un cenaze programı belli oldu!

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında vefat eden sanatçı, 17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Raif Özkan Uğur olan sanatçı, Hurşit ve Nahide Uğur çiftinin beşinci çocuğuydu.

Özkan Uğur’un cenaze programı belli oldu!

Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda ilk öğrenimini tamamlayan Uğur, burada mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müziğe gittikçe bağlanan Özkan Uğur, ilk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurdu ve dönemin popüler şarkılarını yorumladı.

Özkan Uğur’un cenaze programı belli oldu!

Müzik hayatına 1970'te başladı

Profesyonel müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971'de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu "Kaygısızlar"la bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

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