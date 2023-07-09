Özkan Uğur'un cenaze programı belli oldu!

Lenf kanseri ile mücadele eden MFÖ grubunun sevilen solistlerinden Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Uğur'un vefafı sanat dünyasını yasa boğarken pek çok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Nevi şahsına münhasır kişiliği, sempatikliği ve canlı performanslardaki hareketliliğiyle oldukça renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu.