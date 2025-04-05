Bu yüzden sevdiklerim çok azdır. Kurtlar sofrasında benim kadar tecrübe kazanmamış saf kalpli insanlar samimiyetinize inanıyor olabilir ama ben bu dayanışmayı (!) yemiyorum patlak egolu kağıttan bebekler sizi... 'Gerçek' olamadınız gitti" dedi.