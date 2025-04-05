“Patlak egolu kağıttan bebekler sizi, gerçek değilsiniz” Oyuncu Deniz Uğur'dan boykot eleştirisi
Ünlü oyuncu Deniz Uğur gündemi meşgul eden boykot çağrılarına sert bir dille eleştirdi. Paylaşımlara tepki gösteren Uğur, meslektaşlarına yönelik, "Ciğerinizi bilirim. Patlak egolu bebekler" ifadelerini kullandı.
SABAH
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, bazı sanatçıların yaptığı boykot paylaşımlarını sert bir dille eleştirdi. Oyunculuk sektöründe herhangi bir konuda dayanışma olmasının mümkün olmadığını belirten Uğur, "Patlak egolu kağıttan bebekler sizi. Gerçek değilsiniz" dedi.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Günler sonra sessizliğini bozan Uğur, çok net bir tavır sergileyerek sektörün portresini çizdi. "Ben sizin ciğerinizi bilirim" diyen Uğur; sözüm ona birbirlerine destek vermiş gibi görünen oyunculara ağır ithamlarda bulundu.
"PATLAK EGOLU KAĞITTAN BEBEKLER"
Oyuncu arkadaşlarını desteklemek için birbiri ardına yorum yapanlara "patlak egolu kâğıttan bebekler" diyen Uğur, "Ben düşüncelerimi dile getirdiğim için mobbing yerken oyuncu arkadaşlarım(!) neredeydi acaba? Hangisi benim haklı isyanıma hassasiyet gösterdi, dayanışma içine girdi?
Bir meslek grubu olarak oyuncu milletinin birbiriyle dayanıştığı asla görülmemiştir. Çünkü içlerinde hırs vardır, dayanışma değil rekabet ruhu vardır. Keşke ciğerlerini bilmeseydim ama biliyorum.
Bu yüzden sevdiklerim çok azdır. Kurtlar sofrasında benim kadar tecrübe kazanmamış saf kalpli insanlar samimiyetinize inanıyor olabilir ama ben bu dayanışmayı (!) yemiyorum patlak egolu kağıttan bebekler sizi... 'Gerçek' olamadınız gitti" dedi.