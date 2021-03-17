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Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever memleketiyle milyonları şoke etti!

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever memleketiyle milyonları şoke etti!

Payitaht Abdülhamid dizisine bu sezon dahil olarak Salih Sultan karakterine hayat veren tecrübeli ve güzel oyuncu Vildan Atasever büyük beğeni topluyor. Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever'in hayatına ilişkin her detay merak edilirken, hayranlarının yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan memleketi milyonları şaşırtıyor. İşte Payitaht'ın yıldızı Vildan Atasever'in herkesi şaşırtan memleketi...

Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:13
Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever memleketiyle milyonları şoke etti!

Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna yeni dahil olan Vildan Atasever'in özel hayatı merak konusu. Oyuncuya ilişkin özel soruların cevabını arayan hayranları 'nereli?' sorusunun yanıtını aldı. İşte Vildan Atasever ve diğer ünlülerin memleketleri...

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever memleketiyle milyonları şoke etti!

Burak Özçivit – Gaziantep

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever memleketiyle milyonları şoke etti!

Hilal Altınbilek – İzmir

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever memleketiyle milyonları şoke etti!

Hande Erçel – Balıkesir

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever memleketiyle milyonları şoke etti!

Akın Akınözü – Ankara

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