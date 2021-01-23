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Haberler Galeri Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, hayranlarının haklarındaki gerçeği öğrenmesi üzerine sosyal medyada gündem oldu. İlk olarak 18 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:01
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisinin unutulmaz ikilisi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı magazin dünyasını salladı. İki usta oyuncu arasındaki gerçeği merak eden sevenleri sosyal medyada araştırma yaptı. İşte Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki bilinmeyen fark.

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

EBRU ŞAHİN - 170 cm

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

MİNE TUGAY - 170 CM

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