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Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti Sosyal medyada yorum yağdı

Dün akşam ödül töreninde Tamer Karadağlı ile sunuculuk yapan Pınar Altuğ'un beyaz yırtmaçlı elbisesi herkesi büyüledi, ünlü isimlerden de yorum geldi. Uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde başrolü paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, dün akşam bir ödül töreninde sunuculuk yaptı. Altuğ'un ödül töreni için tercih ettiği beyaz derin yırtmaçlı elbisesi ise geceye damga vurdu. Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ uzunca bir süre bu karakterle ekranlarda boy gösterdi. Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle birlikte şu günlerde ekranlarda gözükmeyen Pınar Altuğ, kendini unutturmadı. Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan güzel oyuncu Pınar Altuğ'un attığı her adım takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ'un imajı sevenlerini oldukça şaşırttı. İşte Pınar Altuğ'un olay yaratan yeni imajı...

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:23 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:23
Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti Sosyal medyada yorum yağdı

Dün akşam ödül töreninde Tamer Karadağlı ile sunuculuk yapan Pınar Altuğ'un beyaz yırtmaçlı elbisesi herkesi büyüledi, ünlü isimlerden de yorum geldi.

Uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde başrolü paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, dün akşam İnovasyon Ve Başarı Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Altuğ'un ödül töreni için tercih ettiği beyaz derin yırtmaçlı elbisesi ise geceye damga vurdu.

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Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti Sosyal medyada yorum yağdı

Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlülerden olan Pınar Altuğ, dün akşam gerçekleşen ödül töreninden her anı Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Gecede beyaz uzun ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Altuğ, yürürken çekilen bir videosunu "Paylaşmaya doyamıyorum" notuyla yayınladı.

Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti Sosyal medyada yorum yağdı

Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle her zaman dikkat çeken Pınar Altuğ, ödül törenindeki güzelliğiyle göz kamaştırırken ünlü isimler de yorum yağmuruna tutarak övgü yağdırdı.

Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti Sosyal medyada yorum yağdı

Aslı Tandoğan, Pınar Altuğ'un fotoğrafına "Yıkılıyor" yorumunu yaparken Özge Ulusoy da "Pınar şahanesin" dedi. Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Altuğ'un beyaz elbisesi için "Kuğu gibisin" yorumunu yaptı. Altuğ'un geceden yaptığı her paylaşımda beğeni rekoru kırdı.

Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti Sosyal medyada yorum yağdı

Tamer Karadağlı da Instagram hesabından Pınar Altuğ ile ödül töreninden çekilmiş fotoğrafını paylaşarak ''Pınarım'la beraber...'' notunu düştü.

Tamer Karadağlı'nın paylaşımı da kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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