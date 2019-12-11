Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti Sosyal medyada yorum yağdı

Dün akşam ödül töreninde Tamer Karadağlı ile sunuculuk yapan Pınar Altuğ'un beyaz yırtmaçlı elbisesi herkesi büyüledi, ünlü isimlerden de yorum geldi. Uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde başrolü paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, dün akşam bir ödül töreninde sunuculuk yaptı. Altuğ'un ödül töreni için tercih ettiği beyaz derin yırtmaçlı elbisesi ise geceye damga vurdu. Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ uzunca bir süre bu karakterle ekranlarda boy gösterdi. Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle birlikte şu günlerde ekranlarda gözükmeyen Pınar Altuğ, kendini unutturmadı. Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan güzel oyuncu Pınar Altuğ'un attığı her adım takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ'un imajı sevenlerini oldukça şaşırttı. İşte Pınar Altuğ'un olay yaratan yeni imajı...