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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un arşivlerden çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ'un arşivlerden çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisiyle fırtınalar estirirken hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Güzel oyuncu oyunculuğuyla genç oyunculara örnek olmaya devam ediyor. Pınar Altuğ sevilen Meltem karakteriyle herkesi ekran başına kilitlerken, ortaya çıkan eski fotoğraflarıyla gündem oldu. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan eski fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:12
Pınar Altuğ'un arşivlerden çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ sevilen Meltem karakteriyle herkesi ekran başına kilitlerken, ortaya çıkan eski fotoğraflarıyla gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan eski fotoğrafları...

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Pınar Altuğ'un arşivlerden çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar

Pınar Altuğ'un arşivlerden çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Melike Güner

Pınar Altuğ'un arşivlerden çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Petek Dinçöz

Pınar Altuğ'un arşivlerden çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Ebru Şallı

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