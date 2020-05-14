Pınar Altuğ'un arşivlerden çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisiyle fırtınalar estirirken hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Güzel oyuncu oyunculuğuyla genç oyunculara örnek olmaya devam ediyor. Pınar Altuğ sevilen Meltem karakteriyle herkesi ekran başına kilitlerken, ortaya çıkan eski fotoğraflarıyla gündem oldu. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan eski fotoğrafları...