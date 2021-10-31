Rapçi Gazapizm ile birlikte mi konakladı? Genç hostes şikayette bulundu

Müvekkilin eski nişanlısı davaya konu olayı öğrendikten sonra kötü davranmaya, aşırı kıskançlıklarda bulunmaya başlayarak ağır ithamlarda bulunmuş ve yıpratmıştır. Genç bir kadın olan müvekkil, nişanlısına, nişanlısının ailesine ve çevresine hesap vermek zorunda kalmış ve namusunu müdafaa etmek durumunda kalmıştır. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen uğradığı bu haksızlık sebebiyle ağır acı ve üzüntü yaşayan müvekkil psikolojik çöküntüye uğramış ve hızla kilo vermiştir. Evlenip kendi yuvasını kurmak isteyen müvekkilin hayatı, davalının kişilik haklarına saldırısı ile bir anda değişmiştir. Kişisel verilerin güvenliğini sağlayamadığı, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle davalı otelden 30 bin lira manevi tazminat istiyoruz."