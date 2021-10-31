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Rapçi Gazapizm ile birlikte mi konakladı? Genç hostes şikayette bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde konaklayan hostes Selin Sinem Dalkılıç, kimlik bilgilerinin kullanılarak rapçi Gazapizm'le aynı odada kalmış gibi gösterildiğini ifade ederek oteli şikayet etti. Ayrıca tazminat istedi. Ünlü rapçi ise " Kadını tanımıyorum. Birlikte kalmadık." dedi. Otel yetkilileri ise yanlışlık yapmadıklarını iddia etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 12:44 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 13:12
Rapçi Gazapizm ile birlikte mi konakladı? Genç hostes şikayette bulundu

Hostes Selin Sinem Dalkılıç 3 yıl önce İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde kaldı. Kendi iddiasına göre, Otel çalışanları bir yıl sonra kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak yeni bir kayıt daha açtı, Gazapizm olarak tanınan rapçi Anıl Murat Acar'la 4 gün birlikte konakladığını kayıt altına aldı.

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Rapçi Gazapizm ile birlikte mi konakladı? Genç hostes şikayette bulundu

HOSTES SELİN SİNEM DALKILIÇ: BODRUM'DA UÇUŞTAYDIM

Hürriyet'in haberine göre; Selin Sinem Dalkılıç o tarihlerde Bodrum'da uçuştaydı. Selin Sinem Dalkılıç'ın otel kayıtlarını sorgulayan polis nişanlısı, başka biriyle otelde kaldığını görünce aldatıldığını düşündü.

Rapçi Gazapizm ile birlikte mi konakladı? Genç hostes şikayette bulundu

Dalkılıç otelde konaklamadığını söyledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Buna rağmen nişanlısı tarafından terk edildi.

Rapçi Gazapizm ile birlikte mi konakladı? Genç hostes şikayette bulundu

Selin Sinem Dalkılıç avukatı aracığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 30 bin liralık manevi tazminat davası da açtı. Dalkılıç'ın avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "2020 yılının yazında evlenmek için hazırlıklar yapan müvekkilin nişanı bu olay nedeniyle bozulmuştur. Polis olması nedeniyle otel kaydına ulaşan müvekkilin nişanlısı, müvekkil suç duyurusunda bulunmasına rağmen güvenmemiş, nişanı bozmuştur.

Rapçi Gazapizm ile birlikte mi konakladı? Genç hostes şikayette bulundu

Müvekkilin eski nişanlısı davaya konu olayı öğrendikten sonra kötü davranmaya, aşırı kıskançlıklarda bulunmaya başlayarak ağır ithamlarda bulunmuş ve yıpratmıştır. Genç bir kadın olan müvekkil, nişanlısına, nişanlısının ailesine ve çevresine hesap vermek zorunda kalmış ve namusunu müdafaa etmek durumunda kalmıştır. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen uğradığı bu haksızlık sebebiyle ağır acı ve üzüntü yaşayan müvekkil psikolojik çöküntüye uğramış ve hızla kilo vermiştir. Evlenip kendi yuvasını kurmak isteyen müvekkilin hayatı, davalının kişilik haklarına saldırısı ile bir anda değişmiştir. Kişisel verilerin güvenliğini sağlayamadığı, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle davalı otelden 30 bin lira manevi tazminat istiyoruz."

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