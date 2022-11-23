Reza Zarrab ile Hadise'nin WhatsApp konuşmaları dava dosyasında! "Beni de bitirdin kendini de"

YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM!

Hadise'nin Reza Zarrab'ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi. "Beni de bitirdin kendini de"

Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab'ın "Beni de bitirdin kendini de" diye sitem ettiği Hadise, "Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma" dediği öğrenildi.