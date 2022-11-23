Reza Zarrab ile Hadise'nin WhatsApp konuşmaları dava dosyasında! "Beni de bitirdin kendini de"

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle de beraber olduğu ve ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Tüm bu iddialar sonrasında ise Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlenmiş ve evliliği kısa sürmüştü. Yasak aşk haberin çıkmasının ardından ise şarkıcının Reza Zarrab'la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi.