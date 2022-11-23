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Haberler Galeri Reza Zarrab ile Hadise'nin WhatsApp konuşmaları dava dosyasında! "Beni de bitirdin kendini de"

Reza Zarrab ile Hadise'nin WhatsApp konuşmaları dava dosyasında! "Beni de bitirdin kendini de"

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle de beraber olduğu ve ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Tüm bu iddialar sonrasında ise Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlenmiş ve evliliği kısa sürmüştü. Yasak aşk haberin çıkmasının ardından ise şarkıcının Reza Zarrab'la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:29 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:43
Reza Zarrab ile Hadise’nin WhatsApp konuşmaları dava dosyasında! Beni de bitirdin kendini de

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Haberde, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Reza Zarrab ile Hadise’nin WhatsApp konuşmaları dava dosyasında! Beni de bitirdin kendini de

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını silmişti.

Reza Zarrab ile Hadise’nin WhatsApp konuşmaları dava dosyasında! Beni de bitirdin kendini de

YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM!
Hadise'nin Reza Zarrab'ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi. "Beni de bitirdin kendini de"

Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab'ın "Beni de bitirdin kendini de" diye sitem ettiği Hadise, "Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma" dediği öğrenildi.

Reza Zarrab ile Hadise’nin WhatsApp konuşmaları dava dosyasında! Beni de bitirdin kendini de

Hadise'nin "Resim de varmış" diyerek Reza Zarrab'ı uyardığı ve ikisini Amerika'da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi.

Reza Zarrab ile Hadise’nin WhatsApp konuşmaları dava dosyasında! Beni de bitirdin kendini de

"TACİZ EDİLİYORUM, TEHDİT EDİLİYORUM"

Öte yandan şarkıcı Hadise Reza Zarrab'la ilişkisi olduğunu ileri süren Seren Serengil'e cevap vererek "Her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum" diyerek tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; SUSMAYIN. BEN DE SUSMUYORUM VE ASLA SUSMAYACAĞIM.
Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de.
Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. AMA bu sefer söyleyeceklerim var!

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