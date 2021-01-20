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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin çok konuşulacak fotoğrafı

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, Ezel dizisinde oynadığı yıllar kadar olmasa da sık sık gündeme geliyor. Milyonların 'Eyşan' olarak tanıdığı Cansu Dere, Asya karakteriyle de büyük beğeni topluyor. Ünlü oyuncunun hayatına dair araştırma yapan milyonlar, yıllar önceki halini görünce şaşkına dönüyor. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin yıllar içindeki inanılması güç değişimi...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





