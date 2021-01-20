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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin çok konuşulacak fotoğrafı

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin çok konuşulacak fotoğrafı

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, Ezel dizisinde oynadığı yıllar kadar olmasa da sık sık gündeme geliyor. Milyonların 'Eyşan' olarak tanıdığı Cansu Dere, Asya karakteriyle de büyük beğeni topluyor. Ünlü oyuncunun hayatına dair araştırma yapan milyonlar, yıllar önceki halini görünce şaşkına dönüyor. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin yıllar içindeki inanılması güç değişimi...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:03
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin çok konuşulacak fotoğrafı

Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı milyonlara tabiri caizse 'vay be' dedirtiyor. İşte Cansu Dere ve diğer ünlülerin inanılmaz değişimleri...

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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin çok konuşulacak fotoğrafı

Sadri Alışık

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin çok konuşulacak fotoğrafı

Adile Naşit

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin çok konuşulacak fotoğrafı

Kartal Tibet

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin çok konuşulacak fotoğrafı

Esra Erol

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