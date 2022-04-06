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Haberler Galeri Saniyeler sonra bakın neler oldu! Hayatının hatasını yaptı...

Saniyeler sonra bakın neler oldu! Hayatının hatasını yaptı...

Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor. İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz, birbirinden ilginç o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:20
Saniyeler sonra bakın neler oldu!
Saniyeler sonra bakın neler oldu!

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

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Saniyeler sonra bakın neler oldu!
Saniyeler sonra bakın neler oldu!
Saniyeler sonra bakın neler oldu!
Saniyeler sonra bakın neler oldu!
Saniyeler sonra bakın neler oldu!
Saniyeler sonra bakın neler oldu!

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Saniyeler sonra bakın neler oldu!
Saniyeler sonra bakın neler oldu!

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