Şarkıcı Berkay lüks harcamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, doktor kontrolü çıkışı eşiyle Nişantaşı City's valeden otomobilini alırken kameralara yansıdı. Şarkıcı, Türkiye'nin en önemli sahnesinin Harbiye Açık Hava Sahnesi olduğunu ve kendi konser bilet satışlarının gerçek rakamlar olduğunu açıklayıp şöyle konuştu... 'Harbiye'de konser verdim bu yaz. Harbiye sahnesi Türkiye'deki en önemli sahnelerden bir tanesi, hatta en önemlisi, orada olmak orayı doldurmak zordur...' 'Bizim bilet satışlarımız aşikar herkes biliyor. Başkası ne yapıyor, bilmiyorum... Bizdeki rakamlar gerçek ötesi, hatta biz satış rakamlarını paylaşıyoruz.' Milliyet'in haberine göre; Şahin, eşi ve çocuklarıyla çıktığı yurt dışındaki lüks tatilleriyle ilgili sorular üzerine ise çok çalıştığını ifade etti. 'Yılda iki kere çıkılan tatil gayet normal, bunu herkes yapıyor diye düşünüyorum. Yazdan önce tatil yaptık. Geçen onu hesapladık, bu yaz toplamda eşim ve çocuklarımla üç ayda 43 gün ayrı kalmışım...'