  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Şarkıcı Berkay lüks harcamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Şarkıcı Berkay lüks harcamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle yol üstü sohbet eden şarkıcı, lüks harcamalar yaptığı iddiası ile ilgili konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:00
Şarkıcı Berkay lüks harcamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, doktor kontrolü çıkışı eşiyle Nişantaşı City's valeden otomobilini alırken kameralara yansıdı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Şarkıcı Berkay lüks harcamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Şarkıcı, Türkiye'nin en önemli sahnesinin Harbiye Açık Hava Sahnesi olduğunu ve kendi konser bilet satışlarının gerçek rakamlar olduğunu açıklayıp şöyle konuştu...

Şarkıcı Berkay lüks harcamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

"Harbiye'de konser verdim bu yaz. Harbiye sahnesi Türkiye'deki en önemli sahnelerden bir tanesi, hatta en önemlisi, orada olmak orayı doldurmak zordur..."

Şarkıcı Berkay lüks harcamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

"Bizim bilet satışlarımız aşikar herkes biliyor. Başkası ne yapıyor, bilmiyorum... Bizdeki rakamlar gerçek ötesi, hatta biz satış rakamlarını paylaşıyoruz."

Şarkıcı Berkay lüks harcamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Milliyet'in haberine göre; Şahin, eşi ve çocuklarıyla çıktığı yurt dışındaki lüks tatilleriyle ilgili sorular üzerine ise çok çalıştığını ifade etti.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’un podyumdaki zor anları!
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un podyumdaki zor anları!