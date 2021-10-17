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Şarkıcı ve sunucu Alişan'dan o haberlere tepki!

Geçtiğimiz Temmuz ayında aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, yeğenleri için "Onlar artık benim çocuklarım" demişti. Bu sözün hakkını veren ünlü şarkıcı yeğenlerinin ihtiyacı olduğu her an yanlarında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı.Şarkıcı yeğenlerini okula almaya gitti ve arabasını okulun önündeki park yerine çekti. Okuldaki diğer veliler, bu duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili çıkan haberlere de Alişan, isyan etti.İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 15:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 15:19
Şarkıcı ve sunucu Alişan’dan o haberlere tepki!

Aynı zamanda menajeri olan kardeşini kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Kardeşinin vefatının ardından yeğenleri için 'Onlar artık benim çocuklarım' açıklaması yapan ünlü şarkıcı sözünün hakkını veriyor ve yeğenlerine kol kanat germeye devam ediyor. İhtiyaçları olan her anda yeğenlerinin yanında olan ünlü şarkıcı aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat kendisi götürüp getiriyor.

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Şarkıcı ve sunucu Alişan’dan o haberlere tepki!

Örnek amcalığı ile takdir toplayan Alişan yine yeğenlerini almaya gittiği okulda yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Nitekim yeğenlerini almaya gittiği özel okulun önünde yaşadığı iddia edilen park yeri meselesi nedeniyle velilerden tepki gördüğü iddia edildi.

Şarkıcı ve sunucu Alişan’dan o haberlere tepki!

Bir internet sitesinde yer alan habere göre, yeğenlerinin okul çıkış saatlerinde park yeri olmadığı için özel okulun hemen önüne kuka konularak yer tutulduğunu gören velilerin tepki gösterdiği yazıldı.

Şarkıcı ve sunucu Alişan’dan o haberlere tepki!

Park yerinin Alişan'ın şoförü tarafından tutulduğu ve ünlü şarkıcının daha sonra geldiğini öğrenen velilerin yüksek sesle duruma itiraz ettiği ve Alişan'ın tepkilerin artması nedeniyle okul önünden aracıyla uzaklaştığı iddia edilmişti.

Şarkıcı ve sunucu Alişan’dan o haberlere tepki!

Ünlü şarkıcı Alişan ise bugün sosyal medya hesabından bu habere tepki gösterdi. Haberin fotoğrafını paylaşan Alişan "Ben kardeşimi kaybetmişim acıların en büyüğünü yaşamışım, yapacağınız hiçbir şey beni yaralamaz üzmez. Ama bu kadar merhametten, anlayıştan yoksun insan olamaz" ifadelerini kullandı.

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