Şarkıcı ve sunucu Alişan'dan o haberlere tepki!

Geçtiğimiz Temmuz ayında aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, yeğenleri için "Onlar artık benim çocuklarım" demişti. Bu sözün hakkını veren ünlü şarkıcı yeğenlerinin ihtiyacı olduğu her an yanlarında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı.Şarkıcı yeğenlerini okula almaya gitti ve arabasını okulun önündeki park yerine çekti. Okuldaki diğer veliler, bu duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili çıkan haberlere de Alişan, isyan etti.İşte detaylar...