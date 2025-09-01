Şarkıcı Zara 3 ayda 16 kilo verdi! Diyetindeki sabun detayı dikkat çekti
Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden biri olan Zara, özellikle verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Son olarak 3 ayda 16 kilo veren Zara, zayıflama sırrını paylaştı. Ünlü şarkıcının diyetindeki sabun detayı da duyanları şoke etti.
Yıllardır vermek istediği fazla kilolarından kurtulan Zara, geçtiğimiz aylarda nasıl kilo verdiğini de açıklamıştı. Fit görünüme kavuşmasının sırrını da paylaşan şarkıcı, takipçilerini sık sık sağlık beslenme ve diyet konusunda bilgilendiriyor.
3 ayda 16 kilo veren şarkıcı Zara, kahvaltısını paylaşarak takipçilerini sağlık beslenme konusunda uyarmaya devam ediyor.
Şarkıcı, "Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet" ifadelerini kullanmıştı.
Yaptığı diyet hakkında bilgi veren Zara, şu bilgileri yayımlamıştı:
''D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye. Daha iyi sindirim için. Güneş batınca bir şey yememeye çalışıyorum. Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda. En önemlisi de stress.. Bir kurtulun kafanızın içindeki seslerden, deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok fark ediyor.. Haklı değil mutlu olmayı seçiyorum. Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece. Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. No stress, yes vitamin.. E ben nasıl kilo vermeyeyim.''
'YAĞSIZ SABUN' DETAYINI İLK KEZ AÇIKLADI
Fit haline kavuştuktan sonra imajını da değiştiren Zara, adeta ikinci baharını yaşıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen 21. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali'nde sahne alan ünlü isim, diyetiyle ilgili konuştu.
Fit halinin sırrını sevenleriyle paylaşan şarkıcı, "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim" diyerek dinleyenleri şaşırttı.