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Seda Sayan yeni eşi Çağlar Ökten'e ateş püskürdü: "Kafasını da gövdesini de ayrı ezerim"
Seda Sayan yeni eşi Çağlar Ökten'e ateş püskürdü: "Kafasını da gövdesini de ayrı ezerim"
Çağlar Ökten ile evlenen çiçeği burnunda Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Şu sıralar eşiyle balayında tatil yapan Seda Sayan silikonlarını yeniletti. Eşi Çağlar Ökten'in hamam böceği söylemlerine kızan Sayan, bakın ne tepki verdi...
Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 16:28
Seda Sayan geçtiğimiz aylarda Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.
Şimdilerde Mykanos'ta balayında olan çiftten sosyal medyayı sallayan paylaşımlar geliyor.
Sayan'ın sosyal medya paylaşımında silikonlarını yenilettiği dikkat çekti.
Ünlü sunucunun eşiyle olan diyaloğu ise güldürdü.
Seda Sayan Çağlar Ökten'in "Hamam böcekleri insanlardan tiksiniyormuş" demesine sinirlendi.