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Seda Sayan yeni eşi Çağlar Ökten'e ateş püskürdü: "Kafasını da gövdesini de ayrı ezerim"

Çağlar Ökten ile evlenen çiçeği burnunda Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Şu sıralar eşiyle balayında tatil yapan Seda Sayan silikonlarını yeniletti. Eşi Çağlar Ökten'in hamam böceği söylemlerine kızan Sayan, bakın ne tepki verdi...

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





