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Haberler Galeri Sefirin Kızı dizisinin Kavruk’u Edip Tepeli’nin eşi bakın kim çıktı!

Sefirin Kızı dizisinin Kavruk’u Edip Tepeli’nin eşi bakın kim çıktı!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Kavruk karakteriyle ekranlarda boy gösteren Edip Tepeli sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Dizide söylediği manilerle dizinin en çok merak edilen oyuncusu olan Edip Tepeli'nin özel hayatı merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinde 'Kavruk Ömer'i canlandıran Edip Tepeli'nin bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinden tanıdığımız çok ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu görenler inanamadı. Peki Edip Tepeli'nin eşi kim? İşte Edip Tepeli ve birçok ünlü isimin merak edilen eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:15 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:15
Sefirin Kızı dizisinin Kavruk’u Edip Tepeli’nin eşi bakın kim çıktı!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Kavruk karakteriyle dikkatleri çeken Edip Tepeli özel hayatıyla merak konusu oldu. Edip Tepeli hakkında araştırma yapan sevenleri Çocuklar Duymasın dizisinden tanıdığımız çok ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu görenler inanamadı. Peki Edip Tepeli'nin eşi kim? İşte Edip Tepeli ve birçok ünlü isimin merak edilen eşleri ve sevgilileri…

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Sefirin Kızı dizisinin Kavruk’u Edip Tepeli’nin eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA

Sefirin Kızı dizisinin Kavruk’u Edip Tepeli’nin eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN

Sefirin Kızı dizisinin Kavruk’u Edip Tepeli’nin eşi bakın kim çıktı!

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Sefirin Kızı dizisinin Kavruk’u Edip Tepeli’nin eşi bakın kim çıktı!

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