  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle ekranlara gelen Engin Akyürek oyunculuğu ile kendisine bıraktı. Rol aldığı dizilerle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek sosyal medyada ilgi odağı oldu. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:34
Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek oyunculuğu ile milyonları kendisine hayran bıraktı. Hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

NAZLI ÇELİK-SERDAR BİLGİLİ

Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

ALPER SALDIRAN

Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

ALPER SALDIRAN – PINAR TUNCEGİL

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…