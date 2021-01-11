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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu şaşırttı! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu şaşırttı! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Neslihan Atagül sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçük yaşlarda itibaren ekranlarda olan Neslihan Atagül yıllar içindeki oyunculuk performansıyla ekranların en sevilen isimlerinden oldu. Kadir Doğulu ile evliliğiyle de adından söz ettiren Neslihan Atagül, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün arasındaki fark ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yakından takip edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aralarındaki boy farkıyla dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte birçok ünlünün gerçek boyları...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:18 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:18
Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu şaşırttı! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün arasındaki fark ortaya çıktı. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte birçok ünlünün gerçek boyları.

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu şaşırttı! Meğer aralarında...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ – 190 CM

Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu şaşırttı! Meğer aralarında...

BÜŞRA DEVELİ – 180 CM

Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu şaşırttı! Meğer aralarında...

Barış Arduç – 187 CM

Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu şaşırttı! Meğer aralarında...

Gupse Özay – 171 CM

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