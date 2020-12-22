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Haberler Galeri Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka şoke etti! Meğer Yasemin Conka...

Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka şoke etti! Meğer Yasemin Conka...

Trt'nin sevilen dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin izleyicileri dizi oyuncuları ile ilgili de merak ettiklerini araştırıp öğrenmek istiyorlar. Dizinin takipçileri Seksenler oyuncularının özel hayatlarını da merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Yasemin Çonka'nın meğer boyu kadar oğlu varmış. Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın eşi kim? Çocukları kim? İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız ünlü isimlerin eşleri ve çocukları..

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:14 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:14
Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka şoke etti! Meğer Yasemin Conka...

Trt'nin sevilen dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin izleyicileri dizi oyuncuları ile ilgili de merak ettiklerini araştırıp öğrenmek istiyorlar. Dizinin takipçileri Seksenler oyuncularının özel hayatlarını da merak edip araştırıyor.

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Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka şoke etti! Meğer Yasemin Conka...

Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Yasemin Çonka'nın meğer boyu kadar oğlu varmış. Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın eşi kim? Çocukları kim? İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız ünlü isimlerin eşleri ve çocukları..

Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka şoke etti! Meğer Yasemin Conka...

HAKAN PEKER VE OĞLU

Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka şoke etti! Meğer Yasemin Conka...
Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka şoke etti! Meğer Yasemin Conka...

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