Sen Anlat Karadeniz'in Eyşan'ı Gözde Kansu yaşıyla gündem oldu

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in son bölüm fragmanını izleyenler yeni bölümü heyecanla beklemeye başladı. Sen Anlat Karadeniz'de Eyşan karakterini canlandıran Gözde Kansu sezon finalinde hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncu hakkında en fazla merak edilen 'Gözde Kansu kimdir, Gözde Kansu, Sen Anlat Karadeniz'den neden ayrıldı' sorularından sonra 'Gözde Kansu kaç yaşında' hayranları tarafından yanıtı en çok arananlar arasına girdi. İşte Sen Anlat Karadeniz'de Eyşan olarak tanıdığımız Gözde Kansu'nun yaşı...