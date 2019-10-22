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Sen Anlat Karadeniz'in Eyşan'ı Gözde Kansu yaşıyla gündem oldu

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in son bölüm fragmanını izleyenler yeni bölümü heyecanla beklemeye başladı. Sen Anlat Karadeniz'de Eyşan karakterini canlandıran Gözde Kansu sezon finalinde hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncu hakkında en fazla merak edilen 'Gözde Kansu kimdir, Gözde Kansu, Sen Anlat Karadeniz'den neden ayrıldı' sorularından sonra 'Gözde Kansu kaç yaşında' hayranları tarafından yanıtı en çok arananlar arasına girdi. İşte Sen Anlat Karadeniz'de Eyşan olarak tanıdığımız Gözde Kansu'nun yaşı...

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 17:23 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 17:27
Sen Anlat Karadeniz'in Eyşan'ı Gözde Kansu yaşıyla gündem oldu

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümüne az bir süre kala dizinin oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem Sen Anlat Karadeniz'de Eyşan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Gözde Kansu yaşıyla hayrete düşürdü. İşte Gözde Kansu ve ünlülerin yaşları...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Sen Anlat Karadeniz'in Eyşan'ı Gözde Kansu yaşıyla gündem oldu

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Sen Anlat Karadeniz'in Eyşan'ı Gözde Kansu yaşıyla gündem oldu

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

Sen Anlat Karadeniz'in Eyşan'ı Gözde Kansu yaşıyla gündem oldu

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Sen Anlat Karadeniz'in Eyşan'ı Gözde Kansu yaşıyla gündem oldu

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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