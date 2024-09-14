Serdar Ortaç, hayatındaki ilkleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu.



İlk öğretimini Kocamustafapasa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı.Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde liseyi bitirdi.Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı.Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.



1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı.

Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yapması teklgüne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.



1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba dedi.



1996'da ikinci albümü olan Yaz yağmuru'nu yaptı.Bu albümün tamamını ispanyolca seslendirerek Meksikada bir albüm yaptı.

Albümün açılış parçası olan "Ben Adam Olmam"ın İspanyolca versiyonu "Loco Para Amar" Meksika radyolarında da çalındı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü , İspanyolca bir single olarak hazırladı.