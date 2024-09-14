Serdar Ortaç, hayatındaki ilkleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı
Ünlü yıldız Serdar Ortaç, sosyal medya hesabında takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı. İlk aşkını, ilk sahnesini, ilk imza gününü, üniversite yurdunda yaptığı ilk yemeği ve ilk otomobilini paylaştı. İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 14.09.2024 14:46Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:37
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Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, halen günümüzde en çok dinlenen ve takip edilen şarkıcılardan. Sosyal medya hesaplarını son zamanlarda aktif bir şekilde kullanan Serdar Ortaç, son paylaşımlarıyla adeta geçmişi yad etti.
Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlar ve açıklamalarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez hayatında ve kariyerindeki ilkleri paylaştı.
54 yaşındaki şarkıcı, 3.4 milyon takipçili Instagram hesabında; ilk aşkını, ilk sahnesini, ilk imza gününü, üniversite yurdunda yaptığı ilk yemeği ve ilk otomobilini yayımladı.
SERDAR ORTAÇ KİMDİR?
16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu.
İlk öğretimini Kocamustafapasa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı.Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde liseyi bitirdi.Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı.Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.
1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yapması teklgüne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.
1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba dedi.
1996'da ikinci albümü olan Yaz yağmuru'nu yaptı.Bu albümün tamamını ispanyolca seslendirerek Meksikada bir albüm yaptı.
Albümün açılış parçası olan "Ben Adam Olmam"ın İspanyolca versiyonu "Loco Para Amar" Meksika radyolarında da çalındı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü , İspanyolca bir single olarak hazırladı.
3. Albümü olan GECELERİN ADAMI, 1998 senesinde piyasaya çıktı. 4. Albüm calısması BILSEMKI 2000 senesinde çıktı. 5. Albümü OKYANUS oldu.2002 senesinde piyasaya çıktı. 6. Albüm BENİ UNUT/ÇAKRA 2004 senesinde satışa sunuldu.
2001 yılında daha önce Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah"adlı şarkısı koca bir sene boyunca yılın en sevilen şarkısı oldu. Bu bestesi ile "Milliyet Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.
2005'in ilk haftasında "Bu Şarkılar Kimin İçin" adlı Mavi Ağaç Yayıncılık' dan yayımlanan ilk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Serdar Ortaç, aynı yıl "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde hem "En Çok Albüm Satan Sanatçı" hem de "En İyi Pop Erkek Sanatçı" kategorilerinde iki ödüle birden layık görüldü.