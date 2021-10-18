Serenay Sarıkaya da gayrimenkule yatırım yapanlardan!

Magazin aleminin gözde isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Bir süredir ekrandan uzak kalan oyuncu, şimdilerde bir internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda oynadığı reklamlarla da adından sıkça söz ettiren oyuncu, şimdi de kazancıyla dikkat çekiyor. Reklam zengini ünlülerden biri olan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı tercih ediyor. Rol aldığı reklamlardan bir yıl içerisinde 12 milyon lira kazanan güzel oyuncu, Beykoz'dan yeni bir villa aldı. Villanın fiyatıysa dudak uçuklatan cinsten. İşte detaylar...