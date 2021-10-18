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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya da gayrimenkule yatırım yapanlardan!

Serenay Sarıkaya da gayrimenkule yatırım yapanlardan!

Magazin aleminin gözde isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Bir süredir ekrandan uzak kalan oyuncu, şimdilerde bir internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda oynadığı reklamlarla da adından sıkça söz ettiren oyuncu, şimdi de kazancıyla dikkat çekiyor. Reklam zengini ünlülerden biri olan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı tercih ediyor. Rol aldığı reklamlardan bir yıl içerisinde 12 milyon lira kazanan güzel oyuncu, Beykoz'dan yeni bir villa aldı. Villanın fiyatıysa dudak uçuklatan cinsten. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:01 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:23
Serenay Sarıkaya da gayrimenkule yatırım yapanlardan!

YATIRIMI SEVİYOR

Daha önce de Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından Mavi ile de anlaşması olan ve 3 milyon gibi bir rakam alan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını yatırıma çevirmiş.

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Serenay Sarıkaya da gayrimenkule yatırım yapanlardan!

Beykoz'dan 7 milyon liralık bir villa alan güzel oyuncu, eve ufak bir tadilat yaptırıp kiraya verecekmiş.

Serenay Sarıkaya da gayrimenkule yatırım yapanlardan!

Yani anlayacağınız Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatıran sanatçılar arasında yerini aldı.

Serenay Sarıkaya da gayrimenkule yatırım yapanlardan!
Serenay Sarıkaya da gayrimenkule yatırım yapanlardan!
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