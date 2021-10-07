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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin'in ayrılma nedenleri ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin'in ayrılma nedenleri ortaya çıktı

Magazin dünyasının unutulmaz aşklarından Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı. Son dönemde kendisinden yaşça büyük isimlerle yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya geçmişte gönlünü kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'e kaptırmıştı. Uzun süre aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çiftinin evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde ayrılması kafalarda soru işareti bırakmıştı. Şimdilerde Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in o dönem Serenay Sarıkaya'dan ayrılma nedeni oldukça dikkat çekici. İşte evlenmenin eşiğinden dönen çiftin ayrılık nedeni...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:54 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:05
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’in ayrılma nedenleri ortaya çıktı

Ünlüler dünyasının unutulmaz aşklarından olan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı.

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Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’in ayrılma nedenleri ortaya çıktı

Son dönemde kendisinden yaşçça büyük isimlerle yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya geçmişte gönlünü kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'e kaptırmıştı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’in ayrılma nedenleri ortaya çıktı

Uzun süre aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çiftinin evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde ayrılması kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’in ayrılma nedenleri ortaya çıktı

Şimdilerde Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in o dönem Serenay Sarıkaya'dan ayrılma nedeni oldukça dikkat çekici. İşte evlenmenin eşiğinden dönen Serenay Sarıkaya'nın Kerem Bürsin'i çıldırtan isteği...

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’in ayrılma nedenleri ortaya çıktı

İtalya'da ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan magazin sitesi Chiecosa, Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

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