Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin'in ayrılma nedenleri ortaya çıktı

Magazin dünyasının unutulmaz aşklarından Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı. Son dönemde kendisinden yaşça büyük isimlerle yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya geçmişte gönlünü kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'e kaptırmıştı. Uzun süre aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çiftinin evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde ayrılması kafalarda soru işareti bırakmıştı. Şimdilerde Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in o dönem Serenay Sarıkaya'dan ayrılma nedeni oldukça dikkat çekici. İşte evlenmenin eşiğinden dönen çiftin ayrılık nedeni...