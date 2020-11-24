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Haberler Galeri Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural görenleri şaşkına çevirdi

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural görenleri şaşkına çevirdi

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural değişimiyle görenleri şaşırttı. Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekti. İşte Sibel Can ile abla - kardeş gibi görünen Melisa Ural'ın yeni hali...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 12:39 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 12:39
Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural görenleri şaşkına çevirdi

Sibel Can ile Hakan Ural çiftinin kızı Melisa Ural, magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural yaşadığı değişimle dikkat çekti. İşte başta Melisa Ural olmak üzere birçok ünlü ismin çocukları...

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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural görenleri şaşkına çevirdi

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN KIZI SU

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural görenleri şaşkına çevirdi

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN KIZI SU

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural görenleri şaşkına çevirdi

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN KIZI SU

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural görenleri şaşkına çevirdi

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN KIZI SU

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