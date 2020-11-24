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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural görenleri şaşkına çevirdi

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural değişimiyle görenleri şaşırttı. Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekti. İşte Sibel Can ile abla - kardeş gibi görünen Melisa Ural'ın yeni hali...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 12:39 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 12:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





