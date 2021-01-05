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Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'e bir de şimdi bakın

Sihirli Annem dizisinde Toprak karakteriyle dikkat çeken Jennifer Boyner, yıllar sonraki haliyle dikkat çekti. Sihirli Annem küçük bir kız çocuğu ile tanınan Jennifer Boyner, gençlik çağında görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar sonraki haliyle sosyal medyanın gündemine oturan Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'e bir de şimdi bakın.

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2021 Salı 10:59 Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2021 Salı 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





