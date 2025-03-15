Tedavi gördüğü hastanede mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Sevenleri ve oyuncu arkadaşlarının katıldığı törende Yurtsever'in annesi Güler Yurtsever'i oğlunun meslektaşları teselli etmeye çalıştı. Oyuncu Ahmet Kural ise konuşma yaptığı esnada gözyaşlarına boğuldu.
HABER MERKEZİ
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Şinasi Yurtsever'e gözyaşlarıyla veda!
Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart Perşembe günü hayatını kaybetti. Yurtsever için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene Yurtsever'in ailesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz, Sarp Apak, Ayhan Taş ve Selçuk Aydemir gibi oyuncu arkadaşları ve sevenleri katıldı.
'YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSE HİÇ GİTMEDİ' Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "1999 yılında bir dizi yaptık. O zaman hiçbirimiz bir şey bilmiyorduk. Her şeyi o diziden öğrendik. Sete ilk gelişini dün gibi hatırlıyorum. Bir baktım Şinasi'nin yüzünde bir gülümse. O gülümse milyonlarca kez paylaşılan bir gülümseme. Herhalde onun kimliği gibi bir şey. Birkaç bölüm dizide oynadı ama asıl hedefi senaryo yazmaktı. Bizim yolumuz ayrıldı ama hep karşılaştık. Yüzündeki o gülümseme hiç gitmedi. Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Her ölüm erken gelir ama Şinasi'ninki çok erken oldu. Sayın Bakanımızın başsağlığını da iletmek isterim. Ailesine ve eşine sabırlar diliyorum" dedi.
Şinasi Yurtsever'e gözyaşlarıyla veda!
AHMET KURAL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Ahmet Kural, "Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında buralarda bir mekanda karşılaşmıştım kendisiyle. Çok büyük hayranı olduğumu söylemiştim. Daha sonra 2009 yılında Mardin'e dizi çekmeye gittik. Orada her hafta onu bekliyordum, gelsin diye. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Şinasi Yurtsever'e gözyaşlarıyla veda!
'HİKAYELERİN ADAMI ARAMIZDAN AYRILDI' Oyuncu Sadi Celil Cengiz, "Onun yanında bir saniye bile canınız sıkılmazdı. Ya size ilginç bir hikaye anlatırdı ya da entelektüel bir sohbet açardı. Yaşını, kariyerini hiçbir zaman bizim önümüze bir bariyer olarak koymadı. Hep açık iletişimdeydi. Hep böyle hayatın içindeydi. Bir saniye boş baktığını görmedim. Hayatını dolu dolu yaşadı. Nihayetinde de hikayelerin adamı aramızdan ayrıldı" dedi.
Sarp Apak da "Hepimiz çok seviyoruz. Mekanı cennet olsun. Bize çok önemli bir hatıra bıraktı. İyi ki vardın. Seni seviyorum Şinasi" şeklinde konuştu.
Şinasi Yurtsever'e gözyaşlarıyla veda!
'HAKSIZLIĞA KARŞI HİÇ SESSİZ KALMADI'
Selçuk Aydemir, "Bence Şinasi'yi en iyi anlatan cümle, hepimizin bir Şinasi'si var. Benim yolum onunkiyle 17 yıl önce kesişti. 17 yıl önce hayatıma neşe ve mutluluk kaynağı oldu. Bir ağabeylik rolü üstlendi. Üstlendiği rollerde ne kadar başarılı biliyorsunuz. Hep hakkı gözetti. Haksızlığa karşı da hiç sessiz kalmadı. Zor zamanlarımda yanımdaydı. Sıra kendisine geldiğinde hep dik durdu. Hastalığıyla alakalı hiç yakındığını görmedim. İyiye gidiyor demişti. Benim için ayakta öldü gibi bir şey. Adam kimseye yük olmadan sadece neşe ve mutluluk saçmak için dünyaya gelmiş gibi. Sevmediğim bir özelliği vardı. Aceleciydi. Hala öyle. Hepimizden önce eve döndü. Hakka emanet. Elbet kavuşacağız. O zamana kadar evdekilere selam söyle Şinasi" ifadelerini kullandı.
Şinasi Yurtsever'e gözyaşlarıyla veda!
ŞİNASİ YURTSEVER HAYATI
Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973'te Erzincan'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü.
Oyuncu 1996 yılında Hemşerim adlı dizi ile kariyerine başladı. 1997-2000 yılları arasında Küçük İbo adlı yapımda rol aldı. Sonrasında; Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza, Çalgı Çengi, Düğün Dernek projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürdü.
Şinasi Yurtsever'e gözyaşlarıyla veda!
Şinasi Yurtsever, 2016 yılında Ferihan Kaya ile dünyaevine girdi. 13 Mart günü ise mide kanserinden İstanbul'da yaşamını yitirdi.
Yurtsever için saat 11:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.
Şinasi Yurtsever'e gözyaşlarıyla veda!
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