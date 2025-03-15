Şinasi Yurtsever’e gözyaşlarıyla veda!

'HİKAYELERİN ADAMI ARAMIZDAN AYRILDI'

Oyuncu Sadi Celil Cengiz, "Onun yanında bir saniye bile canınız sıkılmazdı. Ya size ilginç bir hikaye anlatırdı ya da entelektüel bir sohbet açardı. Yaşını, kariyerini hiçbir zaman bizim önümüze bir bariyer olarak koymadı. Hep açık iletişimdeydi. Hep böyle hayatın içindeydi. Bir saniye boş baktığını görmedim. Hayatını dolu dolu yaşadı. Nihayetinde de hikayelerin adamı aramızdan ayrıldı" dedi.

Sarp Apak da "Hepimiz çok seviyoruz. Mekanı cennet olsun. Bize çok önemli bir hatıra bıraktı. İyi ki vardın. Seni seviyorum Şinasi" şeklinde konuştu.