Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden sevindiren haber!

Magazin dünyası son dakika haberiyle sevindi. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ve eşi oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük bir mutluluk yaşamıştı. Magazin gündemine son dakika düşen habere göre; Sinem Kobal 3 buçuk aylık hamile. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy'de görüntülenmiş kızları Lalin'den bahsetmişti. Lalin'e kardeş geldiği ortaya çıkınca herkes bebeğin cinsiyetini merak etti. İşte ikici kez anne olacak olan Sinem Kobal'ın bebeğinin cinsiyeti...