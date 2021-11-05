  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden sevindiren haber!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden sevindiren haber!

Magazin dünyası son dakika haberiyle sevindi. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ve eşi oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük bir mutluluk yaşamıştı. Magazin gündemine son dakika düşen habere göre; Sinem Kobal 3 buçuk aylık hamile. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy'de görüntülenmiş kızları Lalin'den bahsetmişti. Lalin'e kardeş geldiği ortaya çıkınca herkes bebeğin cinsiyetini merak etti. İşte ikici kez anne olacak olan Sinem Kobal'ın bebeğinin cinsiyeti...

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2021 Cuma 10:06 Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2021 Cuma 10:29
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden sevindiren haber!

Sanat camiası son dakika müjdeli haber ile sevindi. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden sevindiren haber!

Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden sevindiren haber!

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu öğrenildi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden sevindiren haber!

Magazin gündemine son dakika düşen habere göre; Sinem Kobal 3 buçuk aylık hamile.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden sevindiren haber!

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy'de görüntülenmiş kızları Lalin'den bahsetmişti.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Cem Özer’in taciz davasından gelişmeler...
Cem Özer'in taciz davasından gelişmeler...