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Haberler Galeri Songül Karlı'dan yıllar sonra gelen 'taciz' itirafı!

Songül Karlı'dan yıllar sonra gelen 'taciz' itirafı!

Paylaşımları, değişimi ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 48 yaşındaki ünlü sunucu ve türkücü Songül Karlı, konuk olduğu bir programda çok konuşulacak bir itirafta bulundu. İşte Songül Karlı'dan yıllar sonra gelen 'taciz' itirafı...

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 11:49 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 11:49
Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen ’taciz’ itirafı!

15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Songül Karlı, 1991'de ilk albümü 'Derman Sendedir' ile müzik piyasasına girdi. Karlı, 90'lı yıllarda televizyon kariyerine başladı; 'Songül Karlı İle Cumartesi', 'Su Gibi' ve 'Songül Karlı ile Evlilik Yolunda' programlarında sunuculuk yaptı. Ünlü isim, kısa bir süre de dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı.

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen ’taciz’ itirafı!

Geçirdiği estetik operasyonlarla konuşulan ve son olarak yüzünü gerdiren Songül Karlı, dijital platformda yayınlanan bir programa konuk oldu. Yıllar önce annesiyle bindiği otobüste tacize uğradığını açıklayan ünlü şarkıcı ve sunucu, sosyal medyada çok konuşulan bikinili fotoğrafları hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen ’taciz’ itirafı!

Sunucu Sİnan Çalışkanoğlu'nun "Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?" sorusuna Karlı, şu cevabı verdi:

Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım.

Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen ’taciz’ itirafı!

"ANNEM ADAMI TEKME TOKAT DÖVDÜ"

Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı.

Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen ’taciz’ itirafı!

"İNSANLAR DAHA BİLİÇLİ VE CESUR"

48 yaşındaki şarkıcı, "Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur, seslerini çıkarabiliyor, tepki gösterebiliyorlar. Bun da sosyal medyanın etkisi çok.

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