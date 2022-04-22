Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen ’taciz’ itirafı!

15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Songül Karlı, 1991'de ilk albümü 'Derman Sendedir' ile müzik piyasasına girdi. Karlı, 90'lı yıllarda televizyon kariyerine başladı; 'Songül Karlı İle Cumartesi', 'Su Gibi' ve 'Songül Karlı ile Evlilik Yolunda' programlarında sunuculuk yaptı. Ünlü isim, kısa bir süre de dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı.