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Haberler Galeri Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz aylık gelirini açıkladı

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz aylık gelirini açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile tanınan ve geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Taha Duymaz, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla anılıyor. Adeta başka birine dönüşen Taha Duymaz, merak edilen aylık gelirini açıkladı.

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:25 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 11:04
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz aylık gelirini açıkladı

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, son günlerde değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz aylık gelirini açıkladı

18 yaşındaki fenomen yüzündeki değişimle dikkat çekti. Duymaz'ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyor.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz aylık gelirini açıkladı

Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz aylık gelirini açıkladı

Duymaz, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle yaşarken köy evindeki beş metrekarelik mutfakta yaptığı yemek videolarıyla kısa sürede gündem olmuş ve büyük ilgi görmüştü.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz aylık gelirini açıkladı

Taha Duymaz, markaların kendisine reklam vermediğini söylemişti. Taha Duymaz'ın aylık gelirinin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

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