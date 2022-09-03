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Haberler Galeri Sosyal medyadan müjdeyi verdi! Merve Boluğur evleniyor

Sosyal medyadan müjdeyi verdi! Merve Boluğur evleniyor

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen, özel hayatıyla da oldukça merak edilen ünlü oyuncu Merve Boluğur ile bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi DJ Mert Aydın'dan sevindiren haber geldi. Mert Aydın, Merve Boluğur'a evlilik teklifi etti.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 09:05 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 10:50
Sosyal medyadan müjdeyi verdi! Merve Boluğur evleniyor

Son döneme damga vuran ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Merve Boluğur, sonunda muradına eriyor.

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Sosyal medyadan müjdeyi verdi! Merve Boluğur evleniyor

Bir süredir DJ Mert Aydın'la birlikte olan ünlü oyuncu, evlilik teklifi aldı.

Sosyal medyadan müjdeyi verdi! Merve Boluğur evleniyor

Sosyal medyayı sık kullanan Boluğur, yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi.

Sosyal medyadan müjdeyi verdi! Merve Boluğur evleniyor

SOSYAL MEDYADAN MÜJDEYİ VERDİ

Paylaştığı fotoğrafın altına oyuncu, "I said yes kocam" notunu ekledi.

Sosyal medyadan müjdeyi verdi! Merve Boluğur evleniyor

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