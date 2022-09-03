Sosyal medyadan müjdeyi verdi! Merve Boluğur evleniyor

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen, özel hayatıyla da oldukça merak edilen ünlü oyuncu Merve Boluğur ile bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi DJ Mert Aydın'dan sevindiren haber geldi. Mert Aydın, Merve Boluğur'a evlilik teklifi etti.