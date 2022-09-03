Sosyal medyadan müjdeyi verdi! Merve Boluğur evleniyor
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen, özel hayatıyla da oldukça merak edilen ünlü oyuncu Merve Boluğur ile bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi DJ Mert Aydın'dan sevindiren haber geldi. Mert Aydın, Merve Boluğur'a evlilik teklifi etti.
Giriş Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 09:05Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 10:50
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Son döneme damga vuran ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Merve Boluğur, sonunda muradına eriyor.