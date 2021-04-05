Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi

Enerjisiyle yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan dizlerinde ameliyat oldu. Dizlerinde kireçlenme meydana gelen şarkıcı Ajda Pekkan ameliyat geçirdi. 75 yaşında güzelliğiyle dikkat çeken Ajda Pekkan'a ise kardeşi Semiramis Pekkan bakıyor.
Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 19:47Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 19:48
Ajda Pekkan, geçen yıl pandeminin başında Bodrum'daki yazlık evine yerleşmişti. Burada bir çiftlik kurarak tamamen Bodrum'a yerleşmek için kolları sıvayan Pekkan, şimdi tedavi için İstanbul'a dönmek zorun kaldı.