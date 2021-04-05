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Haberler Galeri Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi

Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi

Enerjisiyle yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan dizlerinde ameliyat oldu. Dizlerinde kireçlenme meydana gelen şarkıcı Ajda Pekkan ameliyat geçirdi. 75 yaşında güzelliğiyle dikkat çeken Ajda Pekkan'a ise kardeşi Semiramis Pekkan bakıyor.

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 19:47 Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 19:48
Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi
Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi

Güzelliği ve enerjisiyle yıllara meydan okuyan 75 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, şu sıralar sağlık sorunuyla boğuşuyor.

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Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi
Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi

Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, artık ağrıya dayanamayınca bıçak altına yatmak zorunda kaldı.

Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi
Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi

Ameliyatla dizlerindeki soruna müdahale edilen Süperstar'a sonrasında doktoru yatak istirahati vererek ayağa kalkmasını yasakladı.

Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi
Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi

Ajda Pekkan, geçen yıl pandeminin başında Bodrum'daki yazlık evine yerleşmişti. Burada bir çiftlik kurarak tamamen Bodrum'a yerleşmek için kolları sıvayan Pekkan, şimdi tedavi için İstanbul'a dönmek zorun kaldı.

Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi
Süperstar Ajda Pekkan dizlerinden ameliyat oldu! Ajda Pekkan operasyon geçirdi
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