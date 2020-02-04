Survivor 2020 yarışacak olan Uğur Pektaş'ın yaşını duyanlar hayrete düştü

'Survivor 2020'de kimler var? sorusuna yanıt arayanlar tarafından şubat ayında başlayacak olan Survivor 2020 kadrosuna dahil olan Uğur Pektaş ile ilgili sorular merak konusu oldu. Arka Sokaklar'da dikkatleri üzerine çeken Uğur Pektaş, aynı dizide rol alan Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünya evine girmiş, 2011 yılında ise ünlü çift boşanmıştı. Uzun süredir ortalarda gözükmeyen ve Survivor 2020 kadrosuna dahil olan yakışıklı oyuncuyu yakından tanımak isteyenler 'Uğur Pektaş kimdir?, Uğur Pektaş nereli? Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik neden boşandı? Uğur Pektaş'ın çocuğu var mı?' sorularına yanıt ararken ünlü oyuncunun yaşını duyunca hayrete düştü. Bakın Uğur Pektaş kaç yaşındaymış!