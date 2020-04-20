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Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz birbirine girdi
Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz birbirine girdi
Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında ünlüler takımından Barış Murat Yağcı ile gönüllüler takımından Yasin Obuz yumruk yumruğa kavga etti. Yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntüler sonrası açıklama yapmak zorunda kalan Ilıcalı, ''Her şey yolunda diyemeyeceğim. İstemediğimiz şeyler oldu. Diskalifiye kararını yapacağımız toplantı sonrası açıklayacağız'' dedi.
Giriş Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:13
Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:13
Survivor 2020'de Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz arasında büyük gerilim yaşandı. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında ödül oyunu sırasında ünlüler takımından Barış Murat Yağcı ile gönüller takımında Yasin Obuz'un yumruklaşması büyük gerilime neden oldu. İkiliyi takım arkadaşları ayırmaya çalıştı.
Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı ile gönüllüler takımından Yasin Obuz yumruk yumruğa kavga etti.
Yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntüler sonrası Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı.
Ilıcalı, "Her şey yolunda diyemeyeceğim. Bugün bir ödül oyunu vardı. Dominik'in en güzel 3 evinden biri. Yarışmacıların buna çok ihtiyacı vardı. Herkes kazanmak isteyince ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı" diye konuştu.
Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Diskalifiye gelir mi ona karar vereceğiz. Daha fazla detay vermeyeyim. Tatsız şeyler oldu"