Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz birbirine girdi

Ilıcalı, "Her şey yolunda diyemeyeceğim. Bugün bir ödül oyunu vardı. Dominik'in en güzel 3 evinden biri. Yarışmacıların buna çok ihtiyacı vardı. Herkes kazanmak isteyince ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı" diye konuştu.