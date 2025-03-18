Tanyeli'nin eşi ve oğlunun acı günü! Gözyaşlarını tutamadılar: Çok iyi bir anne, harika bir eşti
Ünlü oryantel Tanyeli 2,5 yıldır mücadele verdiği kansere yenilerek hayatını kaybetti. Son yolcuğuna uğurlanan Tanyeli'nin acılı eşi ve birçok ünlü isim cenaze töreninde duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.
HABER MERKEZİ
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2,5 yıldır kansere verdiği mücadeleyi kaybeden ünlü oryantel Tanyeli, son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.
EN ZOR GÖREV
Tanyeli'nin tabutu eşi ve oğlunun omuzlarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi.
Tanyeli'ye son görevini yerine getirmek için çok sayıda seveni Zincirlikuyu Camii'nde hazır bulundu. Yonca Evcimik, Nuri Alço, Safiye Soyman ve Pınar Eliçe'nin de aralarında olduğu ünlü isimler Tanyeli'nin naaşını görünce duygusal anlar yaşadı.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK
Ünlü oryantal, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Bodrum'daki aile mezarlığında, annesinin yanında toprağa verilecek.
"İki buçuk senedir insan üstü mücadele verdik. Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben hala savaştayım, zırhlarım üzerimde ama maalesef o yok şu an da burada. Ben konuşuyorum diyorum ki; 'Bak hala devam ediyorum. Neden bıraktın…' Harika bir insandı. Çok iyi bir anne, harika bir eşti. Hepimizin başı sağ olsun. Allah nurlar içinde yatırsın."
'TABURCU OLACAĞIM' DEMİŞTİ
4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.
ANNEYE VEDA
Tanyeli'nin ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Taylan, annesinin vefatının ardından "Biricik annem, ilk kokum, ilk aşkım Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir" mesajını paylaştı.
Art arda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konuldu.
'HASTALIĞIM: PANKREAS KANSERİ'
Tanyeli, kötü haberi "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın yardımıyla yeneceğime inanıyorum" sözleriyle duyurmuştu.