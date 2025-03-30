Tanyeli'nin eşinden yürek burkan mesaj: Sensiz ilk bayramımız…
Uzun yıllar mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşen oryantal Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özlemini dile getirerek "Sensiz ilk bayramımız." notunu düştü.
HABER MERKEZİ
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Oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü vefat etti.
Pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli'nin ölümünün ardından zor günler geçiren eşi İlker Sünneli'den duygusal bayram mesajı yayınladı. Tanyeli'nin vefatının ardından peş peşe paylaşımlar yapan İlker Sünneli, "Sensiz ilk bayramımız" dedi.
Tanyeli, 18 Mart 2025 günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isim, 19 Mart'ta Bodrum'da toprağa verildi.
Bayramın ilk gününde Tanyeli'nin eşinden duygusal bir paylaşım geldi. Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ve acısını dile getiren İlker Sünneli, "Sensiz ilk bayramımız. 2 sen önce bugün bayram kahvaltımız. Bayramın mübarek olsun aşkım" dedi.