Tanyeli’nin eşinden yürek burkan mesaj: Sensiz ilk bayramımız…

Bayramın ilk gününde Tanyeli'nin eşinden duygusal bir paylaşım geldi. Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ve acısını dile getiren İlker Sünneli, "Sensiz ilk bayramımız. 2 sen önce bugün bayram kahvaltımız. Bayramın mübarek olsun aşkım" dedi.