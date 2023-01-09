Tası tarağı topladı! Gizem Özdilli bakın nereye yerleşti

Ünlü manken Gizem Özdilli, radikal bir karar aldı. Bir dönem podyumların tozunu attıran Gizem Özdilli, tası tarağı topladı ve İstanbul'dan uzaklaşarak nereye yerleşti? İşte ünlü ismin tası tarağı toplayıp yerleştiği ve yeni hayatına başladığı yer...
Giriş Tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:03Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:22
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Ünlü manken Gizem Özdilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşındı. Uzun zamandır Yavru Vatan'a yerleşmek istediğini belirten Özdilli, "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorununundan ve kalabalıktan kaçmak istedim.