Tası tarağı topladı! Gizem Özdilli bakın nereye yerleşti

Ünlü manken Gizem Özdilli, radikal bir karar aldı. Bir dönem podyumların tozunu attıran Gizem Özdilli, tası tarağı topladı ve İstanbul'dan uzaklaşarak nereye yerleşti? İşte ünlü ismin tası tarağı toplayıp yerleştiği ve yeni hayatına başladığı yer...