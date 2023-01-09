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Haberler Galeri Tası tarağı topladı! Gizem Özdilli bakın nereye yerleşti

Tası tarağı topladı! Gizem Özdilli bakın nereye yerleşti

Ünlü manken Gizem Özdilli, radikal bir karar aldı. Bir dönem podyumların tozunu attıran Gizem Özdilli, tası tarağı topladı ve İstanbul'dan uzaklaşarak nereye yerleşti? İşte ünlü ismin tası tarağı toplayıp yerleştiği ve yeni hayatına başladığı yer...

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:03 Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:22
Tası tarağı topladı! Gizem Özdilli bakın nereye yerleşti

Ünlü manken Gizem Özdilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşındı. Uzun zamandır Yavru Vatan'a yerleşmek istediğini belirten Özdilli, "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorununundan ve kalabalıktan kaçmak istedim.

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Tası tarağı topladı! Gizem Özdilli bakın nereye yerleşti

Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.

Tası tarağı topladı! Gizem Özdilli bakın nereye yerleşti

Sosyal medyadan çokça mesaj geldiğini söyleyen Özdilli, Kıbrıs'taki yeni hayatı hakkında paylaşımlar yapacağını da sözlerine ekledi.

Tası tarağı topladı! Gizem Özdilli bakın nereye yerleşti

İşte Gizem Özdilli'nin yeni hayatından paylaşımları...

Tası tarağı topladı! Gizem Özdilli bakın nereye yerleşti
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