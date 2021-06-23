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Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu özel hayatıyla gündem oldu! İşte Fadi'nin gerçekleri
Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu özel hayatıyla gündem oldu! İşte Fadi'nin gerçekleri
Teşkilat dizisindeki Fadi karakteriyle dikkat çeken Mehmet Uslu sevenleri tarafından gündem oldu. Kötü rolleri canlandırmasıyla ünlü Mehmet Uslu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu ve birçok ünlünün memleketi...
Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:24
Pazar günleri ekranlara gelen Teşkilat dizisinde Fadi karakterine hayat veren Mehmet Uslu 20 Şubat 1973'te dünyaya geldi. Kötü rolleriyle tanınan Mehmet Uslu'nun özel hayatı internet dünyasında mercek altında altındı.
Sosyal medyada gündem olan Mehmet Uslu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu.
Peki Teşkilat dizisinde Fadi'ye hayat veren Uslu aslen nereli? İşte Uslu ve ünlülerin memleketleri...
Burak Özçivit - Gaziantep
Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni