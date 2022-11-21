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Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci'nin de minibüste olduğu öğrenildi. İşte kazaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:45 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





