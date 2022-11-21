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Haberler Galeri Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci'nin de minibüste olduğu öğrenildi. İşte kazaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:45 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:52
Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.

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