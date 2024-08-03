Tolgahan Sayışman’ın 11 milyonluk aracı Bodrum’da hurdaya döndü

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın 11 milyon TL değerindeki son model aracı Bodrum'da büyük bir kaza geçirdi.

Sayışman, Muğla Bodrum'da tatilde olan eşi Almeda Abazi ve çocuklarını İstanbul'a getirmesi için son model Mercedes marka aracı ile şoförünü Bodrum'a gönderdi.