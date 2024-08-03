Tolgahan Sayışman’ın 11 milyonluk aracı Bodrum’da hurdaya döndü

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın 11 milyon TL değerindeki son model aracı Bodrum'da büyük bir kaza geçirdi. Sayışman, Muğla Bodrum'da tatilde olan eşi Almeda Abazi ve çocuklarını İstanbul'a getirmesi için son model Mercedes marka aracı ile şoförünü Bodrum'a gönderdi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Tolgahan Sayışman'ın şoförü, Bodrum yolunda feci bir kaza geçirmiş. Sayışman'ın şoförü, başka bir arabayla çarpışmış. Kazanın ardından aracın ön kısmı tamamen dağıldı ve otomobil pert oldu. Neyse ki, kazada araçtaki kişilerin sağlık durumu iyi.