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Tolgahan Sayışman'ın 11 milyonluk aracı Bodrum'da hurdaya döndü

Yer aldığı dizilerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın 11 milyonluk aracı Bodrum'da hurdaya döndü. Araçtakilerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 03.08.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 09:28

Tolgahan Sayışman’ın 11 milyonluk aracı Bodrum’da hurdaya döndü

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın 11 milyon TL değerindeki son model aracı Bodrum'da büyük bir kaza geçirdi.

Sayışman, Muğla Bodrum'da tatilde olan eşi Almeda Abazi ve çocuklarını İstanbul'a getirmesi için son model Mercedes marka aracı ile şoförünü Bodrum'a gönderdi.

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Tolgahan Sayışman’ın 11 milyonluk aracı Bodrum’da hurdaya döndü

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Tolgahan Sayışman'ın şoförü, Bodrum yolunda feci bir kaza geçirmiş. Sayışman'ın şoförü, başka bir arabayla çarpışmış.

Tolgahan Sayışman’ın 11 milyonluk aracı Bodrum’da hurdaya döndü

Kazanın ardından aracın ön kısmı tamamen dağıldı ve otomobil pert oldu. Neyse ki, kazada araçtaki kişilerin sağlık durumu iyi.