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Tuğba Altıntop saldırıya uğradı! Yüzüne 50'den fazla dikiş atıldı
Tescilli güzel Tuğba Altıntop, arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. 45 yaşındaki ünlü isim, apar topar hastaneye kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a 50'den fazla dikiş atıldı.
Giriş Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 10:23Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 11:20
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Mankenlik ve şarkıcılık derken tiyatro sahnelerinde de boy göstermeye başlayan Tuğba Altıntop, geçtiğimiz yıl Deniz Albayrak'ın defilesinde baş manken olarak podyuma çıkmıştı. 'Güçlü Kadın' projesiyle yola çıkılan defilede 'Kadın ve Kadın' adlı Haute Couture defilesinde 15 kadın ve 15 erkek manken podyuma çıkmıştı. Tuğba Altıntop gecede yeşil bir elbise ve bir gelinlik giymişti.
Podyuma çıktığı sırada ayağı takılan Altıntop, yere düşerek büyük bir kazanın eşiğinden dönmüştü. Yerde ayakkabılarını ayağından çıkararak kenara atan Altıntop, podyumda yürümeye devam ederek bütün alkışları toplamıştı.
Deflie sonrası muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, "Podyumda küçük bir kaza atlattınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Küçük değil bayağı büyük aslında. Bileğimi kırabilirdim. Kadın her ne olursa olsun yoluna devam etmeli. Yolumuza devam edeceğiz" diye yanıt vermişti.
Şarkıcı Tuğba Altıntop, arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop, köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.
"İNANAMIYORUM, BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"
Altıntop'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medyada yaptığı paylaşıma, "İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken... Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun" notunu yazdı.