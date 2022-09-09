Tuğba Altıntop saldırıya uğradı! Yüzüne 50’den fazla dikiş atıldı

Deflie sonrası muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, "Podyumda küçük bir kaza atlattınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Küçük değil bayağı büyük aslında. Bileğimi kırabilirdim. Kadın her ne olursa olsun yoluna devam etmeli. Yolumuza devam edeceğiz" diye yanıt vermişti.

