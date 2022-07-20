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Haberler Galeri Tuğba Özay, o yazarın boğulduğunu görünce tekneden atladı

Tuğba Özay, o yazarın boğulduğunu görünce tekneden atladı

Kınalıada'da Derman Aksoy, Ece Gürsel, Çiğdem Sonkurt, Miray İpekler'in teknede şakalaştığı sırada talihsiz bir olay yaşandı. Sahile yüzerek gitmeye çalışan Aksoy, boğulma tehlikesi geçirince yardımına Tuğba Özay yetişti.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:19
Tuğba Özay, o yazarın boğulduğunu görünce tekneden atladı

Ece Gürsel, Tuğba Özay, Çiğdem Sonkurt, Miray İpekler ve yazar Derman Aksoy,Kınalıada'da bir teknede eğlencenin tadını çıkardırken talihsiz bir olay yaşandı.

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Tuğba Özay, o yazarın boğulduğunu görünce tekneden atladı

Ece Gürsel ile teknede habersiz samimi görüntüler veren Yazar Derman Aksoy, tekneden atlayarak sahile yüzerek gitmek istedi. Ancak ayağına kramp girince boğulma tehlikesi yaşayarak çırpınmaya başladı.

Tuğba Özay, o yazarın boğulduğunu görünce tekneden atladı

Durumu gören arkadaşları şaka olduğunu sanarak eğlenmelerine devam etti ama Tuğba Özay'ın dikkatinden kaçmadı. Arkadaşını o halde gören Özay, tekneden atladı ardından diğer arkadaşı Serkan Tut'da atladı.

Tuğba Özay, o yazarın boğulduğunu görünce tekneden atladı

Suyun dibinden çıkarılan Aksoy, hayata döndürüldü. Yaşanan korkunç olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Derman Aksoy, "Denizdeki tehlike öncesi her şey gayet güzeldi. Beyaz deniz atlı prensesim Tuğba Özay" ifadelerini kullandı.

Tuğba Özay, o yazarın boğulduğunu görünce tekneden atladı
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