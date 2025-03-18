"Türkiye güzeli olmak isterdim" demişti... Sevgi Can Dağlı'ya yıllar ona hiç acımamış: Gençliği güzelliğiyle büyüledi
Uzun süredir Darülaceze'de yaşayan Danlı, sosyal medyada yayılan "Tekrar 20 yaşında olsaydım…" akımına katılan 75 yaşındaki Sevgi Can Dağlı "Tekrar 20 yaşında olsaydım, yine Türkiye güzeli olmak isterdim" ifadesiyle dikkat çekmişti. Uzun süredir Darülaceze'de yaşayan Sevgi Can Dağlı'nın gençlik halleri büyüledi.
HABER MERKEZİ
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1968 yılında henüz 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı, "Tekrar 20 yaşında olsaydım..." akımına katıldı. Darülaceze'de yaşayan ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.
1968 yılında henüz 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı, "Tekrar 20 yaşında olsaydım..." akımına katıldı. Darülaceze'de yaşayan ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
Sevgi Can Danlı, daha önce Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Darülaceze'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada bol bol kitap okuyorum. Ziyarete gelenler de bana kitap hediye ediyor, ben de okuduktan sonra kütüphaneye bağışlıyorum. Günlük gazeteleri takip ediyorum, arkadaşlarımla sohbet ediyoruz. Bize çok iyi bakıyorlar" demişti.
SEVGİ CAN DANLI HAKKINDA
Sevgi Can Danlı, 1950 yılının 14 Şubat günü Balıkesir Manyas'ta doğdu, 6 kardeşin en büyüğüydü. Babası eczacı annesi ev hanımıydı. Balıkesir'de 1953'te meydana gelen depremde bir oğullarını kaybeden aile, İstanbul'a göç etme kararı alarak, Mecidiyeköy'e yerleşti.
3 yaşındayken İstanbul ile tanışan Sevgi Can Danlı, ortaokulu Nişantaşı'nda okudu daha sonra Kadıköy Kız Lisesini kazandı. Lise son sınıfta okurken henüz 18 yaşındayken bir gazetenin 1968'de düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olan Danlı için şöhretin kapıları aralanmaya başladı.
SEVGİ CAN DANLI KİMDİR?
14 Şubat 1950'de Balıkesir Manyas'ta dünyaya gelen Sevgi Can Danlı, 1968 yılında yalnızca 18 yaşındayken Türkiye Güzeli unvanını kazandı. Şöhret yolculuğuna reklam filmleriyle adım atan Danlı, ardından Yeşilçam'a geçerek Aç Kurtlar ve Son Kızgın Adam filmlerinde başrol oynadı.
Ancak sinema dünyasının zorlu şartlarıyla başa çıkmakta zorlanan Danlı, evlenerek sektörden uzaklaştı. Zamanla maddi sıkıntılar yaşayan sanatçı, boşanmasının ardından ticaretle uğraşmaya başladı.
Fakat genetik bir hastalık olan Huntington hastalığı nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan Danlı, bu sebeple Darülaceze'ye yerleşti.
3 yıl önce Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Sevgi Can Danlı, Darülaceze'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, şunları belirtmişti: Kitap okumayı çok seviyorum burada bol bol kitap okumak için vakit buluyorum. Kitapları sevdiğim için ziyarete gelenler de hediye olarak kitap getiriyor. Ben de okuduktan sonra kurumun kütüphanesine bağışlıyorum. Her gün mutlaka iki gazete okurum. 6 kişilik odada kalıyorum, arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyoruz sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Çok mutluyum, bize bebek gibi bakıyorlar, yıkıyorlar, tırnağımızı kesiyorlar saçımızı bile boyuyorlar.