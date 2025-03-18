"Türkiye güzeli olmak isterdim" demişti... Sevgi Can Dağlı'ya yıllar ona hiç acımamış: Gençliği güzelliğiyle büyüledi

3 yıl önce Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Sevgi Can Danlı, Darülaceze'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, şunları belirtmişti: Kitap okumayı çok seviyorum burada bol bol kitap okumak için vakit buluyorum. Kitapları sevdiğim için ziyarete gelenler de hediye olarak kitap getiriyor. Ben de okuduktan sonra kurumun kütüphanesine bağışlıyorum. Her gün mutlaka iki gazete okurum. 6 kişilik odada kalıyorum, arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyoruz sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Çok mutluyum, bize bebek gibi bakıyorlar, yıkıyorlar, tırnağımızı kesiyorlar saçımızı bile boyuyorlar.