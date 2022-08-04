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Haberler Galeri Ufuk Özkan ile eşinden kötü haber

Ufuk Özkan ile eşinden kötü haber

Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun ve mutlu evlilikleriyle bilinen çiftten kötü haber geldi. İkili, tek celsede boşandı.

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:52 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 15:30
Ufuk Özkan ile eşinden kötü haber

Sanat dünyasının uzun süren evliliklerinden bir daha sonlandı. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşandı.

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Ufuk Özkan ile eşinden kötü haber

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak bugün evliliklerini noktaladı.

Ufuk Özkan ile eşinden kötü haber

İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı.

Ufuk Özkan ile eşinden kötü haber

Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı.

Ufuk Özkan ile eşinden kötü haber

Özkan, eşiyle mutlu günlerinden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından kaldırmadı.

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