Ufuk Özkan ile eşinden kötü haber

Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun ve mutlu evlilikleriyle bilinen çiftten kötü haber geldi. İkili, tek celsede boşandı.
Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:52Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 15:30
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Sanat dünyasının uzun süren evliliklerinden bir daha sonlandı. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşandı.