Ümit Besen'den dikkat çeken miras açıklaması: Benim vasiyetim...
Son dönemlerde yaşanan sanatçı ölümlerinin ardından miras konuları sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası miras kavgası çok konuşulmuştu. Usta sanatçı Ümit Besen'den de dikkat çeken vasiyet açıklaması geldi.
HABER MERKEZİ
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Ünlü sanatçı Ümit Besen son dönemde vefat eden ünlü isimlerin ardından yaşanan miras kavgalarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Muhabir Online'ın haberine göre, Besen "Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir."
"EN BÜYÜK MİRASI, BABALARININ BIRAKTIĞI İZDİR"
Bu konuda hiçbir kaygı taşımadığını belirten 68 yaşındaki sanatçı "Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir."
2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tayfur ailesinde miras krizi çıkmıştı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekmişti.