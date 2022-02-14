Ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları!

MÜGE BOZ-CANER ERDENİZ

Seni sevmek mutluluktan gözlerimi dolduruyor🥲🌝'Sevgi'🌚 upuzun bir yolculuk … beraber yürüdüğün, gerektiği zaman durduğun, manzarayı seyrettiğin, yetişmeye çalıştığın, orta noktayı beraber bulup karar verdiğin, seçimler yaptığın. Kimi zaman kahkahalarla kimi zaman da gözyaşlarıyla beraber çizdiğin bir resim, bir yaşam.

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Bilmediğin sokaklarda el ele, nereye gideceğini bilmesen de onunla beraber gitmekten emin olduğun bir yolculuk.

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Seni her şeyinle çok sevmek o kadar güzel ki… hayat arkadaşım, bana sevgiyi hep hatırlatan o masmavi ışık dolu gözlerine her gün bakabildiğim için çok şanslıyım.

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Teşekkür ederim bana yaşattıkların için, o kadar değerli ki sevgin, var oluşun, yanımda oluşun.

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Seni çok beğeniyorum fındığım😍 lal u bitanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun. ✌️. // 14.02.2022