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Haberler Galeri Ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları!

Ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları!

Ünlü isimler, bugün 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:56 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:39
Ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları!

FAHRİYE EVCEN-BURAK ÖZÇİVİT

My infinite love.. ♥️

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları!

AMİNE GÜLŞE-MESUT ÖZİL

Her gün senle sevgililer günü 🥰 iyi ki varsın diğer yarım ❤️

Ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları!

GÖKHAN ALKAN-NESRİN CAVADZADE

♾ 🖤 sensin!

Ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları!

HATİCE-ALİ KEMAL SARI

Keşke sen gibi adamlar, fabrikalarda seri üretime geçip kadınlara sunulsaydı. Bütün kadınlar mutlu olsaydı🥰 Sevdiğim iyiki varsın iyiki! Tanrıdan sonra benimsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun ❤️

Ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları!

MÜGE BOZ-CANER ERDENİZ

Seni sevmek mutluluktan gözlerimi dolduruyor🥲🌝'Sevgi'🌚 upuzun bir yolculuk … beraber yürüdüğün, gerektiği zaman durduğun, manzarayı seyrettiğin, yetişmeye çalıştığın, orta noktayı beraber bulup karar verdiğin, seçimler yaptığın. Kimi zaman kahkahalarla kimi zaman da gözyaşlarıyla beraber çizdiğin bir resim, bir yaşam.
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Bilmediğin sokaklarda el ele, nereye gideceğini bilmesen de onunla beraber gitmekten emin olduğun bir yolculuk.
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Seni her şeyinle çok sevmek o kadar güzel ki… hayat arkadaşım, bana sevgiyi hep hatırlatan o masmavi ışık dolu gözlerine her gün bakabildiğim için çok şanslıyım.
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Teşekkür ederim bana yaşattıkların için, o kadar değerli ki sevgin, var oluşun, yanımda oluşun.
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Seni çok beğeniyorum fındığım😍 lal u bitanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun. ✌️. // 14.02.2022

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