Ünlü şarkıcı Aydilge hastaneden paylaştığı fotoğrafla korkuttu: Çökmüş durumdayım
'Sen misin ilacım?' şarkısı ile son dönemlerde sıklıkla dinlenen şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Günlerdir ev-hastane arasında gidip geldiğini belirten Aydilge sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
HABER MERKEZİ
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Geçtiğimiz günlerde Yaren Leylek'i ziyaret eden ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son sağlık durumunu açıkladı.
45 yaşındaki şarkıcı "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti" ifadelerini kullandı.
"YENİ KOMPLİKASYONLAR OLUŞTU"
Ünlü şarkıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."
2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile evlenen ünlü şarkıcı Aydilge, Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendirmişti. Aydilge, Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'i ziyaret etti.