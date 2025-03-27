Ünlü şarkıcı Aydilge hastaneden paylaştığı fotoğrafla korkuttu: Çökmüş durumdayım

"YENİ KOMPLİKASYONLAR OLUŞTU"

Ünlü şarkıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."