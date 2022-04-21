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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler'in reklamını yaptı

Ünlü şarkıcı Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler'in reklamını yaptı

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, yaklaşık iki hafta önce ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitmiş ve son olarak ise çiftin imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Son olarak New York'a giden ünlü şarkıcı, pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tatile gittiği düşünülen Hadise, meğerse müstakbel eşinin Manhattan'daki şubesi için reklam yaptı.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 16:45 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 16:53
Ünlü şarkıcı Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler’in reklamını yaptı

Hadise ve Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

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Ünlü şarkıcı Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler’in reklamını yaptı

Sabah Gazetesi Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde ünlü çiftin New York ziyaretini yazdı.

Ünlü şarkıcı Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler’in reklamını yaptı

Hint Okyanusu'nda popüler bir adada ya da Avrupa'nın ünlü bir şehrinde vuslata ermek isteyen ve Maldivler'den düğün mekanı keşfine başlayan Hadise ile nişanlısı geçen hafta da Milano'da yer baktı.

Ünlü şarkıcı Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler’in reklamını yaptı

Ünlü çift, Milano'dan New York'a geçti ancak düğün yeri bakmak için değil, iş için...

Ünlü şarkıcı Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler’in reklamını yaptı

New York'un ünlü bir pastanesini İstanbul'a getirmeye hazırlanan Mehmet Dinçerler, son görüşmeler için giderken nişanlısını da götürdü.

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