Ünlü şarkıcı Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler'in reklamını yaptı

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, yaklaşık iki hafta önce ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitmiş ve son olarak ise çiftin imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Son olarak New York'a giden ünlü şarkıcı, pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tatile gittiği düşünülen Hadise, meğerse müstakbel eşinin Manhattan'daki şubesi için reklam yaptı.