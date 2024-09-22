Ünlü şarkıcı Metin Arolat'a son veda! İzmir'de toprağa verilecek

Oyuncu Nilgün Belgün de "Çok gençti, çok iyi bir insandı. Hepimizin dostuydu, herkesin dostu olmak kolay bir şey değil. Hepimizi çok severdi. Sevgi dolu, iyi kalpli bir adamdı. Çok genç yaşta kaybettik. Şok geçiriyorum, ani oldu çünkü. Bazı insanlar sahnede ölmek ister, ona kısmet oldu." diye konuştu.

Televizyon programcısı Esra Erol da çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Çok erken yaşta hayatını kaybetti. Çekecek çok reklam filmi vardı, söyleyecek çok şarkısı vardı. Çok erken öldü, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Metin Arolat, 23 Eylül Pazartesi günü İzmir'deki aile kabristanına defnedilecek.