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Ünlü şarkıcının ablasının cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Son dakika haberleri... Eskişehir'de kendisinden uzun süredir haber alınamayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un cesedi temizlik personeli tarafından Porsuk Çayı'nda i bulundu. Akkuş'un ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi.

İHA

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Ünlü şarkıcının ablasının cesedi Porsuk Çayı’nda bulundu

Olay, sabah saatlerinde Adalar Bulvarı üzerinde yer alan Gondol Iskelesi'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gondolları temizleyen personel suyun içerisinde hareketsiz halde bulunan kadını gördü.

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Ünlü şarkıcının ablasının cesedi Porsuk Çayı’nda bulundu

Durum 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde suyun içerisindeki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünlü şarkıcının ablasının cesedi Porsuk Çayı’nda bulundu

Cesedin, dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirtildi.

Ünlü şarkıcının ablasının cesedi Porsuk Çayı’nda bulundu

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken cesedin Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Ünlü şarkıcının ablasının cesedi Porsuk Çayı’nda bulundu

Ünlü sanatçı Mithat Körler'in alzheimer hastası olan ablası olduğu öğrenilen kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.