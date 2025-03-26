Ünlü şarkıcının ablasının cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu
Son dakika haberleri... Eskişehir'de kendisinden uzun süredir haber alınamayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un cesedi temizlik personeli tarafından Porsuk Çayı'nda i bulundu. Akkuş'un ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi.
İHA
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Olay, sabah saatlerinde Adalar Bulvarı üzerinde yer alan Gondol Iskelesi'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gondolları temizleyen personel suyun içerisinde hareketsiz halde bulunan kadını gördü.