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Haberler Galeri Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü

Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü

Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt bir süredir meme kanseri tedavisi görüyordu. 39 yaşındaki Yurt'tan bugün kötü haber geldi. Ünlü spiker hastalığa karşı verdiği mücadelesini kaybetti. Bir çocuk annesi olan Özlem Sarıkaya Yurt sevenlerini yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:37
Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü

Başarılı spiker Özlem Sarıkaya Yurt'tan üzücü haber bugün geldi. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen spiker, bugün meme kanserine yenildi.

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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü

39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt, bir süredir meme kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu. Ünlü spiker 2013 yılında anne olmuştu.

Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya Yurt, 21 Mart 1983 yılında dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da aldı. Yurt, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü spikerin sosyal medyadaki son paylaşımı da takipçilerin dikkatini çekti.

Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü

"GÜZEL HABERLER, GÜZEL İNSANLAR…"

Yurt, gökkuşağı fotoğrafı paylaşıp altına, "Güzel haberler, güzel insanlar, güzel doğa ana günü" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımı sosyal medya takipçilerini oldukça üzdü.

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