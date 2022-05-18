Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü
Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt bir süredir meme kanseri tedavisi görüyordu. 39 yaşındaki Yurt'tan bugün kötü haber geldi. Ünlü spiker hastalığa karşı verdiği mücadelesini kaybetti. Bir çocuk annesi olan Özlem Sarıkaya Yurt sevenlerini yasa boğdu.
Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:00Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:37
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Başarılı spiker Özlem Sarıkaya Yurt'tan üzücü haber bugün geldi. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen spiker, bugün meme kanserine yenildi.