Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü

Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt bir süredir meme kanseri tedavisi görüyordu. 39 yaşındaki Yurt'tan bugün kötü haber geldi. Ünlü spiker hastalığa karşı verdiği mücadelesini kaybetti. Bir çocuk annesi olan Özlem Sarıkaya Yurt sevenlerini yasa boğdu.